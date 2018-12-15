Суд в Тбилиси оставил под арестом шесть украинцев

Апелляционный суд решил, что решение о предварительном заключении задержанных было правомерным.

Апелляционный суд Тбилиси подтвердил решение об аресте шести украинцев и одного гражданина Грузии, задержанных по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного орудия и взрывчатых веществ. Об этом сообщает Интерфакс в субботу, 15 декабря.

В сообщении пресс-службы Апелляционного суда говорится, что в суде первой инстанции были соблюдены все процессуальные нормы, и решение о предварительном заключении задержанных было правомерным.

Напомним, 2 декабря шесть граждан Украины и один гражданин Грузии были задержаны в ходе спецоперации в двух гостиницах в Тбилиси, где они остановились. У них изъяли пистолеты Беретта и Макаров, автоматические ручные ружья и боеприпасы. По данному факту в Грузии начали уголовное производство.

Установлено, что задержанные прибыли в Грузию страну 27 ноября, накануне второго тура президентских выборов в этой стране. Следствие выясняет конкретные цели их приезда в Грузию, включая возможную связь этих лиц с проходящими в стране политическими процессами.

По словам адвокатов, задержанные утверждают, что прибыли в Грузию с туристической целью. Суд арестовал их 4 декабря.

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