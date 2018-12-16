В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии

Темо Сухумский не помнит, как он попал в Украину и с какой целью.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции в субботу, 15 декабря, задержал в Киеве "вора в законе" Темо Сухумского (Темури Гвасалия). Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Этот "уважаемый" гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на ярмарке с фермерами, а с таким же лицами, как и он, без памяти на воровской встрече, где решали вопрос преступного мира. Последние годы они слетаются в Украину, как пчелы на мед", - написал Аброськин в Facebook.

Ранее сообщалось, что за неделю правоохранители пресекли деятельность троих "воров в законе" в Украине.

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