Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии

Комментариев: 2
Темо Сухумский не помнит, как он попал в Украину и с какой целью.
В Киеве задержали "вора в законе" Темо Сухумского
В Киеве задержали "вора в законе" Темо Сухумского
facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Департамент стратегических расследований Национальной полиции в субботу, 15 декабря, задержал в Киеве "вора в законе" Темо Сухумского (Темури Гвасалия). Об этом сообщил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Этот "уважаемый" гражданин не помнит, как он попал в Украину и с какой целью, но задержан он был не в музее и не на симпозиуме с инженерами или на ярмарке с фермерами, а с таким же лицами, как и он, без памяти на воровской встрече, где решали вопрос преступного мира. Последние годы они слетаются в Украину, как пчелы на мед", - написал Аброськин в Facebook.

Ранее сообщалось, что за неделю правоохранители пресекли деятельность троих "воров в законе" в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Из Украины выдворили "вора в законе" Нукри Гальского

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, вор в законе, задержание, Вячеслав Аброськин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мапасяня    16.12.2018, 02:45
Оценка:  0
Мапасяня
О, с антуражем, как Джек Воробей. Опасный гражданин.
Мапасяня    16.12.2018, 02:47
Оценка:  0
Мапасяня
Кстати говоря, на правой фотографии похож на Стива Аоки. Известный чувак.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь