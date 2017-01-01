Варфоломей пригласил Епифания на вручение томоса

Вселенский Патриархат объявляет об успешном завершении работы объединительного собора.

Патриарх Варфоломей пригласил Епифания в Стамбул для вручения томоса 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение томоса в Стамбул 6 января. Об этом говорится в сообщении Вселенского патриархата в Facebook.

"С Божьей славой, радостью и удовольствием, Вселенский Патриархат объявляет об успешном завершении работы объединительного собора образованием новой православной автокефальной церкви в Украине... Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний избран ее предстоятелем", - говорится в сообщении.

Во Вселенском патриархате подтвердили, что Епифаний обратился к патриарху Варфоломею, "выразил свое уважение и попросил благословения матери церкви на осуществление служения".

"В этом контексте объявлено, что Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Блаженнейшего Епифания на Фанар, чтобы совместно провести божественную литургию на большой праздник Богоявления и вручить ему томос о создании новой сестринской автокефальной церкви", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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