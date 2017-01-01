На Донбассе обстреляли село, ранен мирный житель
В течение текущих суток сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
В воскресенье, 16 декабря, сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия населенный пункт Чермалык на мариупольском направлении, в результате чего один мирный житель получил ранения, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.
Также отмечается, что противник пять раз нарушал режим прекращения огня, зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
В частности, сепаратисты совершили обстрелы из миномета калибра 82 мм позиций объединенных сил в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Крымское на луганском направлении, в районе населенных пунктов Пески, Авдеевка – на донецком направлении.
Напомним, что в течение минувших суток, 16 декабря, сепаратисты на Донбассе 12 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий погиб от пули снайпера, еще один получил ранение.
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