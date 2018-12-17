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Тимошенко призвала ВР защитить ГТС и отменить повышение цены на газ для населения

Комментариев: 7
Тимошенко призвала ВР защитить ГТС и отменить повышение цены на газ для населения
Photo by Alexander Prokopenko

Народный депутат, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в попытках присвоить украинскую газотранспортную систему (ГТС).

Об этом она заявила во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента 17 декабря, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

По мнению Тимошенко, сегодня в стране происходят "эпохальные авантюры". За последние месяцы президент Петр Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС, заявила нардеп.

"Отдается не просто половина ГТС за бесценок, а отдается в управление неизвестно кому. И Украина лишается 3 млрд долл. ежегодного дохода", – сказала она.

Политик призвала председателя ВР и лидеров фракций поддержать законопроект №8107, который, по ее словам, запрещает любые манипуляции с ГТС.

Тимошенко предупредила, в случае, "если власть решится на теневую приватизацию ГТС Украины, новый президент вернет ее в собственность государства".

"Хочу предупредить всех жуликов, в частности президента, новый президент вернет Украине ГТС и не вернет тех денег, которые за нее будут заплачены. И это будет определено законом Украины о национализации украденного украинского стратегического ресурса", – подчеркнула она.

Кроме того, Тимошенко напомнила о проекте закона №9265, который предусматривает отмену решения правительства о повышении цен на газ в ручном режиме.

Лидер партии удивлена тем, что этот документ, подписанный 6 лидерами фракции и групп, не внесен в энергетический блок вопросов. Учитывая это, она требует внести этот документ и рассмотреть его.

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Комментариев (12)
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Sancho-s    17.12.2018, 14:05
Оценка:  0
Sancho-s
Снижение тарифов языком...
deadwest    17.12.2018, 13:52
Оценка:  -2
deadwest
Украина - страна победившего нацизма, то есть, катастрофа - вопрос времени... актуально одно... кому достанутся обломки!
Sirko_1111    17.12.2018, 14:03
Оценка:  0
Sirko_1111
Катастрофа наступила в умах идиотов, когда они решили, что не имея средств производства, передовых технологий, обученного персонала и квалифицированных рабочих они будут вдруг по мановению волшебной
палочки жить как в Европе..
doc1    17.12.2018, 14:05
Оценка:  0
doc1
Украина уже живет в Европе, причем в самом её центре! Так что ума явно многим не хватает, особенно тем кто такое пишет!
doc1    17.12.2018, 14:05
Оценка:  +1
doc1
кацап твой внаросссиии конец придет намного раньше!
Ruspidor    17.12.2018, 13:49
Оценка:  0
Ruspidor
ТыМашонка - кровавая прокоадка!
Sirko_1111    17.12.2018, 14:00
Оценка:  -1
Sirko_1111
Зато Пётр Алексеевич это наше всё. Уже и трубу забрал, а какой вой был на Профессора, когда он пытался её приватизировать и продать.
Sirko_1111    17.12.2018, 14:00
Оценка:  0
Sirko_1111
Зато Пётр Алексеевич это наше всё. Уже и трубу забрал, а какой вой был на Профессора, когда он пытался её приватизировать и продать.
doc1    17.12.2018, 13:38
Оценка:  +4
doc1
Мне вот интересно почему она не призывает поднять зарплаты??? Ведь цена 8500грн за газ это не дорого, просто зарплаты по 4000грн это очень мало! Наверное потому что все херачат на их заводах!
Sirko_1111    17.12.2018, 13:58
Оценка:  0
Sirko_1111
Что проще увеличить денежную массу, к примеру, в 2 раза, или уменьшить цену газа в 2 раза. Подсчитай на калькуляторе. Объёмы будут не сопоставимы.
doc1    17.12.2018, 14:04
Оценка:  0
doc1
При выплате ЗП на частных предприятиях государство печатает деньги??? Не говорите ерунду!
У меня дом 100м2 за год 1000кубов с горячей водой (не душем а ванной в доме жарко, 21град.). ЗА ГОД 8500грн это жалкие гроши!!!
ТакТакс    17.12.2018, 13:32
Оценка:  +5
ТакТакс
призыви хороши, но из ее хлеборезки звучат как издевательства.
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