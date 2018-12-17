В деле Вороненкова свидетель узнала одного из обвиняемых

Свидетель узнала одного из обвиняемых и подтвердила, что видела его на территории жилого комплекса, где жил Вороненков, незадолго до убийства.

Шевченковский районный суд Киева допросил двух свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявила в понедельник, 17 декабря, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет Украинская правда.

"В судебном заседании были допрошены управляющая домом, в котором проживал Вороненков, а также предыдущий владелец автомобиля, который в дальнейшем использовался исполнителями во время убийства", - рассказала она.

По ее словам, свидетель узнала одного из обвиняемых (Александра Лося - ред.) и подтвердила, что видела его на территории жилого комплекса, где жил Вороненков, незадолго до убийства.

"Кроме того, по ходатайству прокурора на заседании суда обоим обвиняемым продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца, до 15 февраля 2019 года", - доложила пресс-секретарь прокуратуры.

Ожидается, что на следующем заседании, которое назначили на 11 января 2019 года, суд продолжит допрос свидетелей обвинения.

Ранее было установлено, что организаторы преступления - Владимир Тюрин, Юрий Василенко и Александр Лось, а непосредственные исполнители - Ярослав Левенец, Ярослав Тарасенко и киллер Павел Паршов, которого застрелил охранник Вороненкова.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте, убийца - в больнице.

Погибшим киллером оказался участник АТО, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов.

Само дело разделено на два эпизода. Сейчас в суде рассматривается первая часть касательно Александра Лося и Ярослава Тарасенко.

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