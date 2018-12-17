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В деле Вороненкова свидетель узнала одного из обвиняемых

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Свидетель узнала одного из обвиняемых и подтвердила, что видела его на территории жилого комплекса, где жил Вороненков, незадолго до убийства.
Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве Вороненкова
Суд продлил арест фигурантам дела об убийстве Вороненкова
Новое время

Шевченковский районный суд Киева допросил двух свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом заявила в понедельник, 17 декабря, пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, пишет Украинская правда.

"В судебном заседании были допрошены управляющая домом, в котором проживал Вороненков, а также предыдущий владелец автомобиля, который в дальнейшем использовался исполнителями во время убийства", - рассказала она.

По ее словам, свидетель узнала одного из обвиняемых (Александра Лося - ред.) и подтвердила, что видела его на территории жилого комплекса, где жил Вороненков, незадолго до убийства.

"Кроме того, по ходатайству прокурора на заседании суда обоим обвиняемым продолжили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца, до 15 февраля 2019 года", - доложила пресс-секретарь прокуратуры.

Ожидается, что на следующем заседании, которое назначили на 11 января 2019 года, суд продолжит допрос свидетелей обвинения.

Ранее было установлено, что организаторы преступления - Владимир Тюрин, Юрий Василенко и Александр Лось, а непосредственные исполнители - Ярослав Левенец, Ярослав Тарасенко и киллер Павел Паршов, которого застрелил охранник Вороненкова.

Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте, убийца - в больнице.

Погибшим киллером оказался участник АТО, гражданин Украины 1988 года рождения Павел Паршов.

Само дело разделено на два эпизода. Сейчас в суде рассматривается первая часть касательно Александра Лося и Ярослава Тарасенко.

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Теги: убийства, убийство, обвинения, допрос, обвинение, свидетель, свидетели, Денис Вороненков, Убийство Вороненкова
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Источник: korrespondent.net

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