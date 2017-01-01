СБУ отклонила 48 адвокатов для украинских моряков

координатором группы по отбору адвокатов был Николай Полозов, а всего поступило 82 заявки от российских и крымских адвокатов.

Адвокатов для украинских военнопленных моряков, захваченных россиянами в Керченском проливе, сначала проверяла Служба безопасности Украины. По результатам проверки 48 кандидатур были отклонены, сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В эту группу адвокатов не попали разного цвета "кроты" и ФСБшники... была проведена работа, в том числе соответствующими службами, чтобы в эту группу адвокатов, а их нужно было 24+, не попали такие же люди. Все были проверены, списки согласованы и сейчас таких 34 адвоката", - сказала Денисова на брифинге в понедельник, 17 декабря.

Она добавила, что координатором группы по отбору адвокатов был Николай Полозов, а всего поступило 82 заявки от российских и крымских адвокатов. Однако, после проверки СБУ, список сократился до 34 человек.

"Все предложения, которые были предоставлены Николаем Полозовым, все передали в Службу безопасности. Служба безопасности проверила и предоставила нам список из 34 человек, где написала, что "сведения в причастности именно этих адвокатов к деятельности в ущерб Украине отсутствуют". И поэтому весь этот список уже был предоставлен для дальнейшей работы, чтобы они защищали наших военнопленных", - отметила Денисова.

Ранее украинские консулы завершили визиты к пленным украинским морякам, 5 последних моряков посетили 12 декабря.

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