Заграница поможет. Новая лазейка для "евроблях"

Владельцы авто на иностранной регистрации нашли новый способ ухода от налогообложения при растаможивании автомобилей.

Со времени вступления в силу законов, специально разработанных для упрощения растаможки автомобилей иностранными номерами, прошел уже месяц.

Украинцы не особо спешат регистрировать свои автомобили, зато изобретают новые лазейки, как обойти закон.

Еще один популярный метод – просто выбросить свое авто, разобрать на запчасти, ну или продолжать ездить на “евробляхе”, дожидаясь каких-то законодательных изменений.

Новая схема

О новой схеме “евробляхеров” рассказала руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса.

Дело в том, что владельцы авто на еврономерах массово начали становиться на временный консульский учет при Генконсульстве Украины за рубежом, что дает им право на многократное пересечение границы без растаможивания автомобилей.

"В последние дни в консульских подразделениях дипломатических учреждений Украины в странах Европы резко увеличилось число случаев постановки на временный консульский учет, занимающий 90% общего количества всех осуществляемых консульских действий", - сообщила консул.

По словам Крысы, такие действия стали последствием введения новых правил растаможки автомобилей, по которым сумма налога растет в зависимости от возраста авто.

Дипломат отметила, что сейчас ежедневно с часа ночи под консульским отделом в Варшаве собирается толпа в 300 человек, желающих немедленно стать на консульский учет. Учитывая, что за день отдел максимально может принять примерно 150-160 человек, то создается напряженность и максимально затрудняется доступ к консульскому учреждению других граждан Украины.

Она также обратила внимание на то, что постановка на временный консульский учет - бесплатная процедура. Поэтому резко снизились поступления в бюджет Украины от выполнения консульских действий за рубежом.

"Если у нас каждый день было 2-3 тыс. долларов консульского сбора в бюджет страны, то сейчас консульский сбор снизился в связи с увеличением бесплатных действий в четыре раза - до 700-800 долларов в день", - отметила консул.

Крыса пояснила, что после постановки на консульский учет владельцы "еврономеров" не смогут проголосовать по месту жительства на выборах, поскольку их автоматически вносят в список избирателей при консульском учреждении.

Чиновница считает, что в Украине срочно надо внести изменения в соответствующие нормативные акты, чтобы консульский учет никоим образом не был привязан к ввозу транспортных средств.

Постановка на временный консульский учет при Генконсульстве Украины за рубежом позволяет украинцам - владельцам транспортных средств на иностранной регистрации осуществлять многократное (каждые пять дней), а также транзитное (до 10 дней) пересечение границы, а также право на пребывание такого автомобиля в Украине без выезда за границу до 60 дней.

Стать на временный консульский учет за рубежом могут владельцы годовых виз, а также те, кто имеет разрешение на временное и постоянное проживание в Польше.

Консулы зря жалуются?

Дипломат Богдан Яременко называет такую схему ухода от налогов при растаможке - абсолютно легальной. “Каждый гражданин Украины, согласно Конституции и законодательству, вправе свободно выбирать место жительства, а также обладает правом на свободу передвижения”, - отмечает он.

Разрешения на постоянное проживание за границей – это не гражданство, а лишь документ, удостоверяющий место постоянного жительства гражданина Украины.

По словам Яременко, консулы жалуются, в первую очередь, из-за того, что процедура постановки на учет бесплатная. Проблем с выборами, по мнению дипломата, тоже не будет. Данные о всех, кто принят на консульский учет, предоставляются в ЦИК, вносятся в реестр избирателей на избирательных участках. По месту жительства в Украине эти граждане будут исключены из списков. Смогут ли они проголосовать за рубежом в день выборов – пусть думают и решают сами.

“Консулам же следовало бы не жаловаться, что граждане создают для них проблемы, а вовремя задаться вопросом об обеспечении своей деятельности – выделение достаточных ресурсов”, - подчеркнул эксперт.

На что еще надеются “евробляхи”

В парламенте уже зарегистрировано два законопроекта - №9382 и 9383, предлагающие сделать исключение при растаможке для некоторых категорий водителей. Освободить от таможенных платежей и штрафов хотят авто, которые были завезены волонтерами, военными, участниками боевых действий.

Однако, в случае принятия этих проектов, фирмы, которые ранее поставляли украинцам “евробляхи” под прикрытием чиновников в таможенников, теперь смогут наладить торговлю "корочками". А сами евробляхеры станут "волонтерами" и смогут и дальше не платить за растаможку своих авто.

Будут штрафовать?



Новый закон отводит на легализацию блях 180 дней с момента начала кампании. То есть, до конца мая следующего года. По истечению этого срока должен вступить в силу другой закон, который предусматривает систему штрафных санкций для нарушителей таможенного законодательства.

20-30 дней просрочки грозят уже 85 тысячами штрафа, а более месяца — штрафом в 170 тысяч гривен или конфискацией авто.



Полиция обещает активно штрафовать “евробляхеров” уже с первого дня окончания "льготного периода".