Петр Порошенко открыл соревнования в новом спорткомплексе на Днепропетровщине

Президент Украины Петр Порошенко открыл первые соревнования в новом спорткомплексе в пгт Слобожанское Днепропетровской области. Этот современный трехэтажный спортивный комплекс был построен в текущем году усилиями Днепропетровской облгосадминистрации при участии Слобожанской объединенной территориальной громады.

"Децентрализация дает возможность строить и развивать села. Днепропетровская область сегодня имеет уникальные достижения. Более 80% людей в сельской местности уже объединились в громады. Люди сами определяют, как распоряжаться своими деньгами. Хочу поблагодарить всех, кто присоединился к строительству этого комплекса. Желаю, чтобы здесь были победы. Чтобы они были справедливыми. Желаю, чтобы эти дети выросли и жили в Украине, которая к тому времени обязательно должна стать членом Европейского Союза"- отметил президент Петр Порошенко.

"Мы заботимся о том, чтобы жители области были спортивно развитыми и физически здоровыми. На Днепропетровщине строим стадионы, во время реконструкции школ создаем мини-футбольные поля. Современный спорткомплекс построили в Слобожанской ОТГ. Только в условиях децентрализации стало возможным строительство такого замечательного спорткомплекса. Он отвечает современным требованиям и открыт для всех желающих", - сказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Как отметил советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик, Слобожанская громада - яркий пример успешной децентрализации.

"В 2016 году здесь "с нуля" построили садик на 220 детей, который тоже открывал президент Петр Порошенко. Теперь мы построили многофункциональный спорткомплекс. Такое масштабное строительство - впервые за годы независимости Украины", - заявил Голик.

Напомним, что спорткомплекс в Слобожанском был введен в эксплуатацию на минувшей неделе. В новом здании комплекса есть конференц-зал, номера для проживания спортсменов, приезжающих на соревнования, зал боевых видов спорта, зал для фитнеса, сауна, бильярдный зал и кафетерий. Резниченко также сообщил, что рядом со спорткомплексом строится бассейн на 25 метров.

Всего Днепропетровская ОГА строит 20 спортивных объектов по всей области - стадионы, спорткомплексы и бассейны.

Кроме того, в Слобожанском Днепропетровская ОГА построила новый 9- этажный дом для жителей громады, стоящих в очереди на получение жилья.

"Областная администрация вкладывает деньги в развитие инфраструктуры области и территориальных громад. Наш бюджет развития достиг рекордных 3,5 млрд гривен. И все это стало возможным благодаря децентрализации власти, которую три года назад инициировал президент Петр Порошенко. Главное для нас – реализовать поставленные им задачи и показать людям, что перемены к лучшему возможны и реальны", - сказал Резниченко.