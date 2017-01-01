День на Донбассе: один обстрел, потерь нет

Сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня, при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных Минобороны

На протяжении текущих суток, 17 декабря, сепаратисты один раз нарушили режим прекращения огня – потерь среди украинских военных нет. При этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение не применялось, говорится в вечерней сводке на странице Операции объединенных сил в Facebook в понедельник.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.

По данным штаба, опорные пункты украинских войск были обстреляны сепаратистами из противотанкового гранатомета в районе Гнутово Мариупольского горсовета Донецкой области.

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Как сообщалось, за предыдущие сутки сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ - двое украинских военнослужащих получили ранения, также ранен один гражданский.

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