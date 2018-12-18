Порошенко приветствовал резолюцию ООН по Крыму

Глава государства подчеркнул, что мир обеспокоен угрозой, которую Россия несет как на суше, так и на море.

Президент Петр Порошенко поблагодарил партнеров Украины в ООН за поддержку резолюции по милитаризации Россией Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом глава государства написал в Facebook ночью во вторник, 18 декабря.

"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деокупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающемуся противоправному поведению Кремля", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что "цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия как на суше, так и на море".

"Агрессивно милитаризуя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок", – указал президент.

По его словам, недавние действия России в Керченском проливе подтвердили истинные намерения агрессора и бросили вызов всей евроатлантической безопасности.

"Мировое сообщество едино в своей позиции – Кремль должен немедленно и без условий освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли", – заявил Порошенко.