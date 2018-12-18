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Порошенко приветствовал резолюцию ООН по Крыму

Комментариев: 1
Глава государства подчеркнул, что мир обеспокоен угрозой, которую Россия несет как на суше, так и на море.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua
 
Президент Петр Порошенко поблагодарил партнеров Украины в ООН за поддержку резолюции по милитаризации Россией Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом глава государства написал в Facebook ночью во вторник, 18 декабря.
 
"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деокупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающемуся противоправному поведению Кремля", – отметил Порошенко.
 
Он подчеркнул, что "цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия как на суше, так и на море".
 
"Агрессивно милитаризуя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок", – указал президент.
 
По его словам, недавние действия России в Керченском проливе подтвердили истинные намерения агрессора и бросили вызов всей евроатлантической безопасности.
 
"Мировое сообщество едино в своей позиции – Кремль должен немедленно и без условий освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли", – заявил Порошенко.
 
Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о проблеме милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей.
 
Документ, в частности, призывает Россию вывести вооруженные силы из Крыма и освободить моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.
 
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Теги: конфликт, Россия, Украина, ООН, Крым, Черное море, Азовское море, Порошенко, Генассамблея ООН, резолюция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    18.12.2018, 02:54
Оценка:  0
Антибес
С полным стаканом приветствовал?Или,как и всегда,с полу-пустой бутылкой?)))))))))))))
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