Порошенко приветствовал резолюцию ООН по Крыму
Глава государства подчеркнул, что мир обеспокоен угрозой, которую Россия несет как на суше, так и на море.
Президент Петр Порошенко поблагодарил партнеров Украины в ООН за поддержку резолюции по милитаризации Россией Крыма и акватории Черного и Азовского морей. Об этом глава государства написал в Facebook ночью во вторник, 18 декабря.
"Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деокупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества по продолжающемуся противоправному поведению Кремля", – отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что "цивилизованный мир крайне обеспокоен опасностью, которую несет Россия как на суше, так и на море".
"Агрессивно милитаризуя регион, Кремль продолжает дестабилизировать мировую стабильность и порядок", – указал президент.
По его словам, недавние действия России в Керченском проливе подтвердили истинные намерения агрессора и бросили вызов всей евроатлантической безопасности.
"Мировое сообщество едино в своей позиции – Кремль должен немедленно и без условий освободить украинских моряков и вернуть Украине военные корабли", – заявил Порошенко.
Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН поддержала резолюцию о проблеме милитаризации Крыма, а также частей Черного и Азовского морей.
Документ, в частности, призывает Россию вывести вооруженные силы из Крыма и освободить моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент