Суд арестовал возможного заказчика убийства бойца АТО Олешко

Суд арестовал на два месяца Евгения Бродского, подозреваемого по делу об убийстве участника АТО Виталия Олешко (Сармата).

Суд арестовал Евгения Бродского на два месяца Цензор.нет

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца Евгения Бродского, подозреваемого по делу об убийстве участника АТО Виталия Олешко (Сармата). Соответствующее решение огласил на заседании во вторник, 18 декабря, судья Виталий Писанец, сообщает Укринформ.

"Суд принял ходатайство удовлетворить. Применить в отношении Бродского (меру пресечения - ред.) в виде содержания под стражей", - зачитал решение суда Писанец.

Указано, что обвинение просило для Бродского, которого правоохранители считают заказчиком убийства Олешко, меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

В то же время адвокаты после заседания сказали журналистам, что будут обжаловать это решение суда.

Напомним, Виталий Олешко был убит в Бердянске 31 июля двумя выстрелами из обреза. В тот же день на блокпосту под Васильевкой была задержана машина с четырьмя подозреваемыми. Один из них - экс-боец роты Торнадо.

Вскоре один из задержанных за убийство Олешко признался в содеянном и назвал заказчика преступления.

17 декабря первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что полиция задержала одного из возможных заказчиков убийства Сармата.

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