Немиротворческая. В Москве оценили роль Волкера

"Заявления, те акции, за которыми стоит этот официальный представитель администрации США - они носят немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества или посреднические усилия, которые призваны, возможно, к реализации минских договоренностей, хотя причем здесь США?", - отметила она.

Отметим, накануне Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.

Также он рассказал, что Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.