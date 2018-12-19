Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Немиротворческая. В Москве оценили роль Волкера

Комментариев: 1
Заявления и действия спецпредставителя США по Украине носят немиротворческий характер, считают в МИД РФ.
Волкер провел в Киеве встречи с Полтораком, Парубием и Порошенко
Волкер провел в Киеве встречи с Полтораком, Парубием и Порошенко
Getty Images
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала роль спецпредставителя США по Украине Курта Волкера исключительно немиротворческой. Об этом она заявила в среду, 19 декабря, сообщает РИА Новости.
 
 
"О роли господина Волкера мы уже говорили неоднократно. Сначала мы намекали, потом пришлось говорить открытым текстом, потому что эта роль - исключительно немиротворческая", - заявила Захарова.
 
"Заявления, те акции, за которыми стоит этот официальный представитель администрации США - они носят немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества или посреднические усилия, которые призваны, возможно, к реализации минских договоренностей, хотя причем здесь США?", - отметила она.
 
Отметим, сейчас Волкер находится в Киеве. Вчера он провел встречи с председателем парламента Андреем Парубием и министром обороны Степаном Полтораком. 
 
Сегодня Волкер обсудил с президентом Петром Порошенко ряд вопросов, в том числе 

Отметим, накануне Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.

Также он рассказал, что Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, США, МИД РФ, Курт Волкер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
nibumbum    19.12.2018, 19:28
Оценка:  +1
nibumbum
ох "калинка-малинка" насыпает ...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь