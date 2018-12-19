Немиротворческая. В Москве оценили роль Волкера
Заявления и действия спецпредставителя США по Украине носят немиротворческий характер, считают в МИД РФ.
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала роль спецпредставителя США по Украине Курта Волкера исключительно немиротворческой. Об этом она заявила в среду, 19 декабря, сообщает РИА Новости.
"О роли господина Волкера мы уже говорили неоднократно. Сначала мы намекали, потом пришлось говорить открытым текстом, потому что эта роль - исключительно немиротворческая", - заявила Захарова.
"Заявления, те акции, за которыми стоит этот официальный представитель администрации США - они носят немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества или посреднические усилия, которые призваны, возможно, к реализации минских договоренностей, хотя причем здесь США?", - отметила она.
Отметим, сейчас Волкер находится в Киеве. Вчера он провел встречи с председателем парламента Андреем Парубием и министром обороны Степаном Полтораком.
Сегодня Волкер обсудил с президентом Петром Порошенко ряд вопросов, в том числе
Отметим, накануне Волкер заявлял, что в ближайшее время США могут объявить о новых поставках оружия в Украину.
Также он рассказал, что Вашингтон может ввести новые антироссийские санкции из-за инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент