Из "языкового закона" уберут уголовную ответственность

В случае принятия закона останется лишь возможность привлечения к административной ответственности за его нарушение.

Нардепы внесли взакон о языках более двух тысяч правок Корреспондент.net

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности убрал из законопроекта о государственном языке норму об уголовной ответственности. Об этом в среду, 19 декабря, сообщила заместитель главы комитета, нардеп Ирина Подоляк, пишет РБК-Украина.

По ее словам, законопроект получил 2049 поправок от народных депутатов.

"Мы работали над поправками две недели каждый день. Уголовную ответственность из законопроекта убрали. Во-первых, было очень много поправок по изъятию этой нормы. Во-вторых, нужно понимать, что эта норма мертва - ее никто использовать не будет, скорее всего. В-третьих, если мы ответственные люди, мы должны искать компромиссы", - заявила Подоляк.

Нардеп подчеркнула, что в случае принятия "языкового закона" в Украине останется лишь возможность привлечения к административной ответственности за его нарушение.

В частности, в законопроекте говорится, что за нарушение требований закона предусматриваются штрафы.

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября.

В России заявили, что данный закон нарушает украинскую Конституцию.

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