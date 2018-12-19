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Из "языкового закона" уберут уголовную ответственность

Комментариев: 3
В случае принятия закона останется лишь возможность привлечения к административной ответственности за его нарушение.
Нардепы внесли взакон о языках более двух тысяч правок
Нардепы внесли взакон о языках более двух тысяч правок
Корреспондент.net

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности убрал из законопроекта о государственном языке норму об уголовной ответственности. Об этом в среду, 19 декабря, сообщила заместитель главы комитета, нардеп Ирина Подоляк, пишет РБК-Украина.

По ее словам, законопроект получил 2049 поправок от народных депутатов.

"Мы работали над поправками две недели каждый день. Уголовную ответственность из законопроекта убрали. Во-первых, было очень много поправок по изъятию этой нормы. Во-вторых, нужно понимать, что эта норма мертва - ее никто использовать не будет, скорее всего. В-третьих, если мы ответственные люди, мы должны искать компромиссы", - заявила Подоляк.

Нардеп подчеркнула, что в случае принятия "языкового закона" в Украине останется лишь возможность привлечения к административной ответственности за его нарушение.

В частности, в законопроекте говорится, что за нарушение требований закона предусматриваются штрафы.

Напомним, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 4 сентября. 

В России заявили, что данный закон нарушает украинскую Конституцию.

 

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Теги: Языковой вопрос, Рада, закон о языках, комитеты ВР, нардеп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Антибес    19.12.2018, 19:23
Оценка:  0
Антибес
Этот закон-явная дискриминация по языковому признаку.
bertal    19.12.2018, 19:15
Оценка:  +3
bertal
на сайте одни штрафники)))
farfalle    19.12.2018, 19:33
Оценка:  +1
farfalle
уголовники)
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