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Днем на Донбассе почти не стреляли - штаб ООС

Комментариев: 2
Сепаратисты за день четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у украинских войск не зафиксировано.
Сутки на Донбассе прошли без жертв
Сутки на Донбассе прошли без жертв

В течение суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у украинских войск не было, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.

По данным штаба, обороняющиеся подразделения подавляли огонь сепаратистов применением очередных огневых средств.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.

Напомним, в течение минувших суток, 18 декабря, сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранен украинский военнослужащий.

Также сообщалось, в Бахмуте задержан сепаратист, блокировавший украинскую воинскую часть.

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Теги: донбасс, военные, обстрел, сепаратисты, ВСУ, ситуация на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vuyco    19.12.2018, 21:07
Оценка:  0
Vuyco
Гуманитарка кончается, жди нового конвоя к Новому году.
ANDREICH    19.12.2018, 20:53
Оценка:  +1
ANDREICH
Насип ополченцам поболее
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