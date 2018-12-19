Днем на Донбассе почти не стреляли - штаб ООС
В течение суток, 19 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у украинских войск не было, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотроицкое, Новомихайловка на Донецком направлении, а также в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь на Мариупольском направлении.
По данным штаба, обороняющиеся подразделения подавляли огонь сепаратистов применением очередных огневых средств.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.
Напомним, в течение минувших суток, 18 декабря, сепаратисты 13 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранен украинский военнослужащий.
Также сообщалось, в Бахмуте задержан сепаратист, блокировавший украинскую воинскую часть.
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