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Россия отправила на Донбасс 84-й гумконвой

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Автомобильная колонна с так называемой гуманитарной помощью везет в Донецк и Луганск более 400 тонн грузов.
РФ сформировала и отправила на Донбасс очередной гуманитарный конвой
РФ сформировала и отправила на Донбасс очередной гуманитарный конвой
mchs.gov.ru
 
На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ отправлен 84-й так называемый гуманитарный конвой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
 
Отмечается, что автомобильная колонна направляется к российско-украинской границе, где разделится на две части, каждая из которых проследует в Донецк и Луганск.
 
Утверждается, что колонны доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты, а также новогодние подарки.
 
Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла на Донбасс 22 ноября.
 
В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе.
 
В конце октября МИД Украины направил ноту протеста РФ с требованием прекратить совершение противоправных действий в связи с очередной отправкой гумконвоя на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. 

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Теги: Россия, донбасс, гуманитарный конвой, гуманитарный конвой России, гумконвой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Goga19041984    20.12.2018, 07:43
Оценка:  +2
Goga19041984
недорошенко в стамбул завез 150 мин уе, теперь на 6 января готовит 1 млрд с транша для украины, вот так то малята "патриоты".
Shurat77    20.12.2018, 07:47
Оценка:  +1
Shurat77
стоимость Томоса 1150000000? не хило так кровавый лохонул "кастрюлелюбивый нароод".
Goga19041984    20.12.2018, 07:39
Оценка:  +2
Goga19041984
Россия молодец, они беспокоятся за людей, с таким соседом не пропадем, будем жить не тужить и на потрошенка смотреть и умилятся, какой у нас классный презик.
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