Россия отправила на Донбасс 84-й гумконвой

Автомобильная колонна с так называемой гуманитарной помощью везет в Донецк и Луганск более 400 тонн грузов.

На неподконтрольную Украине часть Донбасса из РФ отправлен 84-й так называемый гуманитарный конвой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Отмечается, что автомобильная колонна направляется к российско-украинской границе, где разделится на две части, каждая из которых проследует в Донецк и Луганск.

Утверждается, что колонны доставят жителям Донбасса свыше 400 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты, а также новогодние подарки. Напомним, предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла на Донбасс 22 ноября В России уверяют, что конвои везут на Донбасс исключительно гуманитарный груз. Власти Украины считают, что РФ направляет на неподконтрольные стране территории колонны с оружием и военной техникой, а так называемые гуманитарные конвои являются одним из способов поддержки незаконных вооруженных формирований в регионе. В конце октября МИД Украины направил ноту протеста РФ с требованием прекратить совершение противоправных действий в связи с очередной отправкой гумконвоя на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

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