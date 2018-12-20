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Верующие УПЦ возле Верховной Рады молятся о невмешательстве в церковные дела

Комментариев: 16
Верующие УПЦ возле Верховной Рады молятся о невмешательстве в церковные дела

“Тысячи верующих Украинской Православной Церкви утром 20 декабря участвуют в молитвенном стоянии возле стен Верховной Рады Украины и молятся о невмешательстве власти в церковные дела“, об этом сообщает Центр информации УПЦ на своей странице в ФБ. 

С верующими в молитвенном стоянии участвуют епископ Васильковский Николай (Почтовый), епископ Иванковский Кассиан (Шостак ) и епископ Гостомельский Тихон (Софийчук), говорится в сообщении.

“Мы украинский народ, мы Украинская Православная Церковь, и сегодня обращаемся к ним (к депутатам ВР – Ред.), чтобы нас не считали “пятой колонной“, чтобы мы не были людьми второго сорта. И этой молитвой хотим напомнить, что мы такие же люди, как все. Нас хотят лишить нашего названия, чтобы мы не назывались Украинской Православной Церковью. Должен напомнить депутатам, что Украинская Православная Церковь была создана за год до того, как было создано украинское государство. Мы молимся и ничего не требуем. Мы лишь хотим, чтобы была сохранена законность, которая гарантируется Конституцией Украины: каждый имеет право на вероисповедание и волеизъявление. Наша Украинская Православная Церковь объединяет миллионы людей“, -

На молитвенном стоянии развернуты плакаты: “Мы украинцы и мы православные. Украина наша земля. УПЦ наша Церковь!“; “Мы молимся, чтобы Господь даровал вам ум!“; “Депутаты, вы слуги народа или его палачи? Верующие УПЦ - это ваш народ!“. В Центре информации также отмечают, что верующие протестуют против законов, направленных на дискриминацию верующих УПЦ, ограничение конституционного права свободы совести и религиозных убеждений.

Напомним, что  сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к народным депутатам с просьбой включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты, которые “важны для утверждения украинской Церкви“.

Законопроект № 4128 “о внесении изменений в Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях“ (относительно изменения религиозными общинами подчиненности)“.

Законопроект № 4511 “об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признаных Верховной Радой Украины государством-агрессором“.

Законопроект № 5309 “о внесении изменений в Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях“ относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которого находится за пределами Украины в государстве, признанном законом, осуществившим военную агрессию против Украины и / или временно оккупирующего часть территории Украины.

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Комментариев (16)
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Хитрый-Лыс    20.12.2018, 16:25
Оценка:  -1
Хитрый-Лыс
Как прихожанин УПЦ ничего не имею против названия "УПЦ в составе Русской православной Церкви". Может быть православные верующие( и не только) начнут изучать историю нашей страны и узнают, что русские и украинцы один русский народ, и всего 100 лет назад нас величали - великороссы и малороссы.
chytan    20.12.2018, 16:23
Оценка:  +1
chytan
Так пусть пойдут к росийскому посольству !!!
доброчинець    20.12.2018, 16:16
Оценка:  +3
доброчинець
ВР поставила точку. Московським попам нема чого прикриватись не їхньою назвою. Яка вона українська, коли її прихильники називають українську мову свинячою, а українців - кугутами?
БенДер    20.12.2018, 16:14
Оценка:  +3
БенДер
Редактора пишите всю правду в названии статьи. УПЦ МВ. Посмотрим архивы про новости УПЦ"МП". Кругом тыкали что они Московского патриархата , а сейчас что новая тактика лжи? Пишите как оно есть не скрывайте всей правду. Хотя кому ето пишу. Привет Медведчуку от Пули.
доброчинець    20.12.2018, 16:10
Оценка:  +2
доброчинець
Модератор! Куда смотрите? Гоша Мин на 15 :47 грубо нарушил праавила ведения диалога!
guras    20.12.2018, 16:05
Оценка:  +4
guras
Заглавие прикольное верующие УПЦ .... Ведь там стоят МП... это совсем не УПЦ... Кто делал эту статью... ???
Boxerogos    20.12.2018, 16:03
Оценка:  -4
Boxerogos
Да как вы посмели усомниться в новосозданной псевдоукраинской церкви Стамбульского патриархата!!!)))))))))))
bertal    20.12.2018, 16:02
Оценка:  -3
bertal
кому они обращаются? там же глухие и слепые и вера большинства из них другая, поэтому им пох
doc1    20.12.2018, 15:49
Оценка:  +2
doc1
После того как Путин перестанет убивать украинцев!
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:50
Оценка:  -3
Гоша_Мин
Исключительно кугутов.
doc1    20.12.2018, 15:58
Оценка:  +4
doc1
кугуты на Московии и так хер без соли доедают и ёлочка им не нравится и все благодаря Путину!
Kirsten    20.12.2018, 15:26
Оценка:  +5
Kirsten
московська секта не є легітимною церквою України ….крапка....
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:47
Оценка:  -7
Гоша_Мин
Фу, какой некрасивый свинячий язык у тебя((((
doc1    20.12.2018, 15:50
Оценка:  +3
doc1
Мокша пиши на татаро-монгольском хватит дегенерат писать некрасивыми буквами!
Гоша_Мин    20.12.2018, 15:51
Оценка:  -5
Гоша_Мин
Это тебе, кугутня, пора турецкий учить))))
doc1    20.12.2018, 15:57
Оценка:  +4
doc1
Ты быдло мокшанское сначала историю выучи, а потом будешь советы раздавать!
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