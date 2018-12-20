Верующие УПЦ возле Верховной Рады молятся о невмешательстве в церковные дела

“Тысячи верующих Украинской Православной Церкви утром 20 декабря участвуют в молитвенном стоянии возле стен Верховной Рады Украины и молятся о невмешательстве власти в церковные дела“, об этом сообщает Центр информации УПЦ на своей странице в ФБ.

С верующими в молитвенном стоянии участвуют епископ Васильковский Николай (Почтовый), епископ Иванковский Кассиан (Шостак ) и епископ Гостомельский Тихон (Софийчук), говорится в сообщении.

“Мы украинский народ, мы Украинская Православная Церковь, и сегодня обращаемся к ним (к депутатам ВР – Ред.), чтобы нас не считали “пятой колонной“, чтобы мы не были людьми второго сорта. И этой молитвой хотим напомнить, что мы такие же люди, как все. Нас хотят лишить нашего названия, чтобы мы не назывались Украинской Православной Церковью. Должен напомнить депутатам, что Украинская Православная Церковь была создана за год до того, как было создано украинское государство. Мы молимся и ничего не требуем. Мы лишь хотим, чтобы была сохранена законность, которая гарантируется Конституцией Украины: каждый имеет право на вероисповедание и волеизъявление. Наша Украинская Православная Церковь объединяет миллионы людей“, -

На молитвенном стоянии развернуты плакаты: “Мы украинцы и мы православные. Украина наша земля. УПЦ наша Церковь!“; “Мы молимся, чтобы Господь даровал вам ум!“; “Депутаты, вы слуги народа или его палачи? Верующие УПЦ - это ваш народ!“. В Центре информации также отмечают, что верующие протестуют против законов, направленных на дискриминацию верующих УПЦ, ограничение конституционного права свободы совести и религиозных убеждений.

Напомним, что сегодня председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился к народным депутатам с просьбой включить в повестку дня и рассмотреть законопроекты, которые “важны для утверждения украинской Церкви“.

Законопроект № 4128 “о внесении изменений в Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях“ (относительно изменения религиозными общинами подчиненности)“.

Законопроект № 4511 “об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признаных Верховной Радой Украины государством-агрессором“.

Законопроект № 5309 “о внесении изменений в Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях“ относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которого находится за пределами Украины в государстве, признанном законом, осуществившим военную агрессию против Украины и / или временно оккупирующего часть территории Украины.