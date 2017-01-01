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НАПК заявляет, что в его здание ворвались неизвестные

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В ведомстве сообщают, что группа лиц пыталась заставить НАПК действовать в их интересах.
В НАПК ворвалась группа неизвестных
В НАПК ворвалась группа неизвестных
УНН

Нацагентство по предупреждению коррупции заявляет, что днем в четверг, 20 декабря, в его здание ворвалась группа лиц, которая пыталась заставить НАПК действовать в их интересах. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

В ведомстве отметили, что с целью прекращения грубого нарушения требований закона - препятствование деятельности органа государственной власти, - действия лиц были прекращены силами Национальной полиции.

НАПК призывает представителей общественных организаций соблюдать требования законодательства и норм профессиональной этики.

"Действия, совершенные сегодня группой лиц в помещении центрального органа исполнительной власти, считаем недопустимыми", - сказано в сообщении пресс-службы.

Указано, что лица, которые будут препятствовать НАПК, будут нести ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях и Уголовным кодексом.

Ранее в Киеве неизвестные ворвались в помещение Интерфакс-Украина.

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Теги: Национальная полиция, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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