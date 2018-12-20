Золотарев: Новинский оказался единственным, кто назвал вещи своими именами

“Все социологические опросы показывают высочайший (около 80%) уровень недоверия власти. Также видим жесткий и вряд ли преодолимый антирейтинг у действующего Главы государства. За Петра Порошенко не проголосовало бы ни при каких обстоятельствах более 60 % опрошенных, причем в региональном разрезе ситуация выглядит вообще безнадежно“, пишет на своей странице в ФБ политолог Андрей Золотарев.

Тем не менее, он считает, что Порошенко пытается сформировать “под себя“ ура-патриотическую повестку выборов. “Президент пытается увести дискурс в сторону от абсолютно провальной для него социально-экономической повестки дня кампании“.

С точки зрения эксперта, в этом контексте трудно не согласиться со словами Вадима Новинского обращенным его коллегам по Раде из фракций числящих себя оппозиционными: “Не подыгрывайте кампании Порошенко, ему осталось недолго“.

“На фоне всеобщей экзальтации и страха быть обвинённым в недостаточном патриотизме, Новинский оказался единственным кто назвал вещи своими именами. Увы. Не услышали и подыграли“, отмечает политолог.