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Золотарев: Новинский оказался единственным, кто назвал вещи своими именами

Комментариев: 4
Золотарев: Новинский оказался единственным, кто назвал вещи своими именами

“Все социологические опросы показывают высочайший (около 80%) уровень недоверия власти. Также видим жесткий и вряд ли преодолимый антирейтинг у действующего Главы государства. За Петра Порошенко не проголосовало бы ни при каких обстоятельствах более 60 % опрошенных, причем в региональном разрезе ситуация выглядит вообще безнадежно“, пишет на своей странице в ФБ политолог Андрей Золотарев.

Тем не менее, он считает, что Порошенко пытается сформировать “под себя“ ура-патриотическую повестку выборов. “Президент пытается увести дискурс в сторону от абсолютно провальной для него социально-экономической повестки дня кампании“.   

С точки зрения эксперта, в этом контексте трудно не согласиться со словами Вадима Новинского обращенным его коллегам по Раде из фракций числящих себя оппозиционными:  “Не подыгрывайте кампании Порошенко, ему осталось недолго“.  

“На фоне всеобщей экзальтации и страха быть обвинённым в недостаточном патриотизме, Новинский оказался единственным кто назвал вещи своими именами. Увы. Не услышали и подыграли“, отмечает политолог.

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Комментариев (4)
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Ruspidor    20.12.2018, 19:12
Оценка:  0
Ruspidor
Неужели он назвал тебя пидapacoм?
ВосставшийИзБана    20.12.2018, 19:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Если бы Новинский действительно назвал вещи своими именами, то в первую очередь он отметил бы, что рейтинг так называемого оппоблока еще ниже, чем рейтинг власти. Так что все путем.
I_gor2    20.12.2018, 18:56
Оценка:  +3
I_gor2
Проплаченная статья. Кто такой Золотарев, почему не бомж с троещины?
Pivkov3    20.12.2018, 18:55
Оценка:  0
Pivkov3
Пэця, бяги....
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