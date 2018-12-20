На Волыни запретили русскоязычный культурный продукт

В Волынской области установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.

Волынский облсовет запретил фильмы и песни на русском языке в регионе rus.delfi.lv

Волынский областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Соответствующее решение принято на сессии в четверг, 20 декабря, сообщают Українські новини.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в решении.

Также облсовет поручил Волынской облгосадминистрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

К тому же, облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения о введении на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Ранее Ивано-Франковский облсовет принял решение о моратории на публичной использование русскоязычного культурного продукта на территории региона.

Перед этим мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели Львовский, Житомирский и Тернопольский облсоветы.

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