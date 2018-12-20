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На Волыни запретили русскоязычный культурный продукт

Комментариев: 5
В Волынской области установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах.
Волынский облсовет запретил фильмы и песни на русском языке в регионе
Волынский облсовет запретил фильмы и песни на русском языке в регионе
rus.delfi.lv

Волынский областной совет ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Соответствующее решение принято на сессии в четверг, 20 декабря, сообщают Українські новини.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Волынской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - говорится в решении.

Также облсовет поручил Волынской облгосадминистрации принять меры по созданию межведомственной рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

К тому же, облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения о введении на соответствующей территории моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Ранее Ивано-Франковский облсовет принял решение о моратории на публичной использование русскоязычного культурного продукта на территории региона.

Перед этим мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели Львовский, Житомирский и Тернопольский облсоветы.

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Теги: Русский язык, волынь, культура, язык, мораторий, запрет, Волынская область, облсовет
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Мыкола    20.12.2018, 21:06
Оценка:  +4
Мыкола
А потом чешут репу и спрашивают: а почему мы так плохо живем? Потому и живете плохо, что думать совершенно не можете и не понимаете. что вас иуды за веревочку водят!
Sirko_1111    20.12.2018, 21:00
Оценка:  +3
Sirko_1111
Читайте Ницой. Станьте счастливыми.
Светлана    20.12.2018, 20:28
Оценка:  +7
Светлана
Маразм крепчает уже не по дням,а по часам...
farfalle    20.12.2018, 20:19
Оценка:  +7
farfalle
Все правильно. Кушайте украинский культурный продукт. У него ведь нет аналогов в мире. Он самый известный и лучший. Например, Лариса Ницой. А Пушкина, Толстого, Чехова, Чайковского нам мне надо...
M256    20.12.2018, 21:39
Оценка:  0
M256
Ну да, куда там Лесю Курбасу и Довженку до Бориса Моисеева и Бузовой. Ограничивать культурный продукт это неправильно, правильно вкладывать деньги и развивать свой, но в стремлении показать неадекватность других нужно и за собой следить
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