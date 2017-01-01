За день на Донбассе ранен один военный

Сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала текущих суток, 20 декабря.

Днем на Донбассе ранен один военный

С начала суток, 20 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00 четверга сепаратисты три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В боевых действиях ранен один военный, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, сепаратисты обстреляли из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

По данным штаба, опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка на Донецком направлении, а также в районе населенного пункта Лебединское - на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение минувших суток сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе в 2018 году снизилось в два раза - до 43 человек.

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