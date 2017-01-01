Спасатели не допустили перекидывание огня на здания с химически опасными веществами. Жертв и пострадавших нет.

В городе Тульчин Винницкой области горел цех местного маслозавода. Информация о пожаре на предприятии ООО Интерфуд поступила спасателям в 15.06 пятницы, 21 декабря, сообщили в областном управлении ГСЧС.

Прибывшие на место пожарные увидели, что очаг пожара находился в сырном цехе №1.

"В 16.10 пожар локализован, а в 16.55 - ликвидирован. Просьба всем сохранять спокойствие - угрозы жизни и здоровью людей нет", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области горел маслозавод

По данным местных СМИ, полностью горел сырный цех, который был построен с использованием пластика.

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