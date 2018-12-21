Финансирование армии возрастет на 16 млрд - Порошенко

В следующем году армия получит более 100 миллиардов гривен, сообщил президент Украины.

Порошенко рассказал, сколько будет выделено на нужды армии president.gov.ua

В 2019 году финансирование армии возрастет по сравнению с предыдущим годом на 16 миллиардов гривен. Об этом в пятницу, 21 декабря, заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Житомирскую область, информирует пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что в соответствии с решением Военного кабинета и Совета национальной безопасности и обороны была утверждена военная составляющая Государственного бюджета на 2019 год.

"Как и предполагалось законом, в военном бюджете наконец расходы исключительно на оборону превышают 3% ВВП, а всего на сектор обороны и безопасности планируется потратить более 5% ВВП. На армию на следующий год выделено около 102 миллиардов гривен. На 16 млрд больше, чем в прошлом году", - сообщил Порошенко.

При этом он добавил, что это происходит благодаря макрофинансовой стабилизации в результате сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности сотрудничества с ЕС, МВФ и Всемирным банком.

Порошенко добавил, что в ближайшей перспективе ВСУ получат новое ракетное вооружение Ольха и Нептун.

"Есть деньги, наконец, для приобретения для Вооруженных сил Украины в перспективе таких новейших комплексов, как ракетное вооружение Ольха, которое прошло успешное испытание, ракетного вооружения Нептун, самоходной артиллерийской установки Богдан, ударного разведывательного комплекса Сокол и многого другого", - сообщил президент.

Глава государства отметил, что это неполный перечень, но его еще рано сообщать для средств массовой информации.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что подразделения Десантно-штурмовых войск в 2019 году получат новые образцы оружия.

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