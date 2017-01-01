В Торецке возобновили водоснабжение

Утром 22 декабря жителям города Торецк и окрестных поселков возобновили централизованную подачу воды.

Жителям города Торецк (Донецкая область) и окрестных поселков начали подавать воду после завершения ремонта водопровода. Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, указано, что централизованную подачу воды возобновили утром 22 декабря.

"Кроме того, проведенные аварийно-восстановительные работы водовода должны повысить способности населенных пунктов в зимний период и позволить промышленным предприятиям Торецка и района работать в обычном рабочем режиме", - отметили в штабе ООС.

По его данным, в течение трех рабочих дней ремонтные бригады обнаружили около десяти порывов на водопроводе, в том числе в результате обстрелов со стороны сепаратистов из Горловского направления. После окапывания трубы были проведены необходимые сварочные работы, отчитались в ведомстве.

Ранее ремонтники завершили ремонт поврежденного участка водопровода под Торецком и начали заполнять его водой.

Напомним, 16 декабря в результате повреждения водопровода Горловка - Торецк было остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт Северное и Южное. Более 40 тысяч человек остались без воды.

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