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В Украине изменились правила регистрации мобильных абонентов

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На октябрь текущего года в стране насчитывается порядка 54,6 млн абонентов.
Регистрировать сим-карту стало проще
Регистрировать сим-карту стало проще
depositphotos.com

С 13 декабря 2018 года введен новый порядок регистрации мобильных абонентов в Украине. В частности, теперь пользователи могут подать как бумажное, так и виртуальное заявление для того, чтобы зарегистрироваться в сети, передает Сегодня.

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Процедуру упростили, чтобы люди активнее регистрировались в сети.

По данным издания, год назад украинские мобильные операторы отчитались - 90% их абонентов не пользуются такой возможностью. Это способствует развитию мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров.

Отметим, что упрощенный способ регистрации доступен только для тех, кто пользуется мобильной связью по предоплате.

Добавим, что сейчас регистрация sim-карты абонента необязательна в Украине.

Ранее сообщалось о том, что украинский подросток продал хакерам сотни тысяч учеток украинцев на Amazon и gmail.

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Теги: мобильные абоненты, регистрация
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