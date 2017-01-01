Кинопремьеры недели: Я, ты, он, она и Эллиот

Главные премьеры кино в Киеве и Украине за неделю 24-30 декабря. С 27 декабря, в кинотеатрах можно посмотреть всего три новые премьеры, две из которых для детей.

Это: украинская молодежная комедия “Я ты он она” с “квартальщиками” Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым в главных ролях, канадский детский анимационный фильм “Эллиот” и немецкая детская анимационная лента “Табалуга”.

“Я ты он она”

“Я ты он она” / фото: youtube.com

Жанр: комедия

Режиссер: Владимир Зеленский, Девид Додсон

Актеры: Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Надя Дорофеева

Максим и Яна женаты уже 10 лет, и их отношения превратились в бытовой союз, любовь основывается на уважении, былой страсти уже нет, а интимные отношения стали “супружеской обязанностью”.

Но жизнь бурлит и впереди у обоих заманчивые перспективы в плане личной жизни, которые не связаны с нынешними супругами. Пара принимает решение развестись. Судья традиционно дает им месяц на обдумывание поступка и возможное примирение. Смогут ли они преодолеть разногласия и снова сойтись, либо любовный многоугольник поглотит их?

“Эллиот”

“Эллиот” / фото: youtube.com

Жанр: анимация

Режиссер: Дженнифер Весткотт

Актеры: Морена Баккарин, Джош Хатчерсон, Джон Клиз, Саманта Би

Известно, что в праздничной летающей упряжке Санты находятся 9 северных оленей. Прямо перед самым Рождеством один из них, сославшись на усталость, принимает решение уйти на покой. Но кем же заменить беглеца?

Вожак стаи, Рудольф, объявляет конкурс на вакантное место. Малыш Эллиот мечтает стать одним из упряжки и помогать Санте развозить детям подарки. И вот ему предоставляется такая возможность. Но, беда в том, что у него на это есть всего 3 дня. За это время он должен многому научиться, но мечты сбываются в Рождество.

“Табалуга”

“Табалуга” / фото: youtube.com

Жанр: анимация

Режиссер: Свен Унтервальдт мл.

Актеры: Михаэль Хербиг, Рик Каваниан

Дракошу, который является последним представителем своего рода зовут Табалуга. Но выглядит малыш совсем не грозно: у него отсутствуют крылья и он не может дышать огнем. Не впадать в отчаяние по этому поводу ему помогает семья и верный друг - болтливая божья коровка Задирака. Однажды Табалуге приходит в голову мысль о том, что для пробуждения драконьих инстинктов, необходимо отправиться в Ледяные земли.

Там он знакомится с ледовой принцессой Лилли и влюбляется в нее. Помешать влюбленным может злобный лорд-снеговик Арктос. Он хочет заморозить Зелендию, а для этого необходимо уничтожить драконов. Сила любви - волшебное средство, и Табалуга наконец-то начинает дышать огнем. Свои способности он направит на уничтожение Арктоса и его армии белых медведей.