Машину уже нашли, а одного из злоумышленников поймали.

В Киеве два пьяных мужчины напали на таксиста и украли его авто

В Киеве два пьяных мужчины напали на таксиста и украли его авто

23 декабря в Оболонском районе Киева два пьяных злоумышленника угнали авто у таксиста, а перед тем угрожали ему пистолетом и душили.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины на своей странице в Фейсбук.

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Правоохранители пояснили - мужчины вызвали такси, а после приезда по нужному адресу один накинул удавку на автомобилиста, а второй брызнул ему в глаза газовым баллончиком и стал угрожать пистолетом.

Таксисту пришлось выйти из авто. Пока он пришел в себя, злоумышленники угнали его Audi.

Мужчина обратился в полицию и подробно описал внешность нападающих. За 20 минут правоохранители нашли автомобиль таксиста.

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Как отметили в полиции, сразу после остановки найденного авто из него выбежал один мужчина, выбросил 2 телефона и пистолет и скрылся. Второго бандита, сидевшего за рулем, задержали - он был пьян и без документов.

На данный момент полицейские продолжают расследование дела.

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