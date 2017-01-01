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На Полтавщине из-за снегопада закрыли дороги и школы

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В некоторых городах и селах Полтавской области из-за непогоды завтра отменят занятия в школах.
В городах и селах Полтавской области из-за непогоды отменяют занятия в школах
В городах и селах Полтавской области из-за непогоды отменяют занятия в школах
objectiv.tv

В Полтаве из-за снегопада отменили ряд областных и межобластных автобусных рейсов. Об этом сообщает местное издание kolo.news во вторник, 25 декабря.

Так, из-за сложных погодных условий автовокзал Полтавы отменил большую часть междугородних и межобластных рейсов. В частности, с утра отменили рейсы в направлении Кременчуга, Гадяча, Чернигова, Ромен, Лохвицы и других городов Полтавской и соседних областей. Большинство автобусных рейсов с автовокзала отменили из-за нерасчищенных дорог.

В то же время в мэрии Кременчуга УНИАН сообщили, что завтра отменены занятия во всех 29 школах города. Также отменены занятия в некоторых селах Полтавской области, поскольку дороги между селами заметены.

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Ранее в Нацполиции сообщили, что в связи с непогодой движение транспорта на автодорогах в пяти регионах Украины затруднено.

 

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Теги: снегопады, зима, дороги, снег, школа, Полтава, Полтавская область, снегопад
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Источник: korrespondent.net

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