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На КПП Майорское нашли взрывчатку

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Найти взрывное вещество помогла найти служебная собака. Обнаруженный тротил и его владельца передали силовикам.
На Донбассе обнаружили взрывчатку на одном из КПВВ
На Донбассе обнаружили взрывчатку на одном из КПВВ
Госпогранслужба

В Донецкой области в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Майорское в одном из транспортных средств пограничники обнаружили взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины во вторник, 25 декабря.

Отмечается, что найти взрывное вещество помогла найти служебная собака.

"Обнаруженный товар, 28 граммов тротила, и его владельца передали компетентным органам для принятия правового решения", – добавили пограничники.

Cмотрите фотогалерею: На КПП Майорское нашли взрывчатку

Ранее в прифронтовом Новотроицком в подвале заброшенного дома правоохранители обнаружили тайник с взрывоопасными предметами. А в Бахмуте нашли арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.

 

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Теги: Донецкая область, донбасс, взрывчатка, пограничная служба, КПП, пограничники, Госпогранслужба, пункт пропуска
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Источник: korrespondent.net

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