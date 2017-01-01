На КПП Майорское нашли взрывчатку
В Донецкой области в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) Майорское в одном из транспортных средств пограничники обнаружили взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины во вторник, 25 декабря.
Отмечается, что найти взрывное вещество помогла найти служебная собака.
"Обнаруженный товар, 28 граммов тротила, и его владельца передали компетентным органам для принятия правового решения", – добавили пограничники.
Cмотрите фотогалерею: На КПП Майорское нашли взрывчатку
Ранее в прифронтовом Новотроицком в подвале заброшенного дома правоохранители обнаружили тайник с взрывоопасными предметами. А в Бахмуте нашли арсенал оружия в одном из гаражей жилого сектора. Там хранилось более 100 гранат, 14 РПГ, выстрелы к подствольному гранатомету, противотанковые мины и более 20 тысяч патронов.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet