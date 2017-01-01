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Под Киевом грузовик врезался в маршрутку: шесть пострадавших

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В маршрутное такси с пассажирами въехал грузовой автомобиль в селе Счастливое в Киевской области.
Авария произошла на трассе в направлении Киева, когда автобус отъезжал от остановки села Счастливое
Авария произошла на трассе в направлении Киева, когда автобус отъезжал от остановки села Счастливое
ТСН

В Киевской области на Бориспольской трассе в сторону столицы грузовик врезался в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП в селе Счастливое пострадали шесть человек, сообщили в областной полиции вечером во вторник, 25 декабря.

"Маршрутка в селе Счастливое заезжал на остановку, и в него сзади въехал грузовой автомобиль. В результате этого происшествия один пассажир пострадал. У пассажирки сломана нога - ее зажало в автобусе, и спасатели доставали", – сообщил пресс-секретарь областной полиции Николай Жукович.

В полиции уточнили, что еще пять человек получили легкие телесные повреждения.

Кроме того, когда грузовик ударил маршрутку, тот откатился и толкнул еще две машины, которые получили небольшие повреждения.

В Полтавской области ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Ранее под Киевом перевернулась маршрутка – пострадали восемь человек.

 

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Теги: Киев, ДТП, Киевская область, авария, маршрутка, пострадавшие
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Источник: УНН

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