Под Киевом грузовик врезался в маршрутку: шесть пострадавших
В Киевской области на Бориспольской трассе в сторону столицы грузовик врезался в маршрутку с пассажирами. В результате ДТП в селе Счастливое пострадали шесть человек, сообщили в областной полиции вечером во вторник, 25 декабря.
"Маршрутка в селе Счастливое заезжал на остановку, и в него сзади въехал грузовой автомобиль. В результате этого происшествия один пассажир пострадал. У пассажирки сломана нога - ее зажало в автобусе, и спасатели доставали", – сообщил пресс-секретарь областной полиции Николай Жукович.
Cмотрите фотогалерею: Под Киевом грузовик врезался в маршрутку: шесть пострадавших
В полиции уточнили, что еще пять человек получили легкие телесные повреждения.
Кроме того, когда грузовик ударил маршрутку, тот откатился и толкнул еще две машины, которые получили небольшие повреждения.
В Полтавской области ДТП с маршруткой, есть пострадавшие
Ранее под Киевом перевернулась маршрутка – пострадали восемь человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet