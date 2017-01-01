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Без света в Украине остаются полтысячи сел

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В девяти областях в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь) обесточены 556 населенных пунктов.
Ликвидацией последствий непогоды занимаются аварийные бригады
Ликвидацией последствий непогоды занимаются аварийные бригады
Прес-служба ДСНС

В Украине обесточены 556 населенных пунктах Украины из-за непогоды: дождь, снег и сильный ветер Соответствующие данные ГСЧС по состоянию на 19.00 вторника, 25 декабря, обнародовало Министерство внутренних дел.

Так, в девяти областях в результате ухудшения погодных условий (сильный ветер, дождь) обесточены 556 населенных пунктов. В Полтавской области без света остался 131 н.п., в Днепропетровской - 117, в Донецкой - 14, в Кировоградской - 96, в Харьковской - 78, в Луганской - 43, в Сумской - 40, в Николаевской - 20 и Черкасской - 17.

На Полтавщине из-за снегопада закрыли дороги и школы

Ранее в Харьковской области из-за сложных погодных условий были отключены 110 линий электропередач мощностью 10 кВт, а также 963 подстанции.

 

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Теги: погода, снегопады, дождь, стихия, снегопад, непогода, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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