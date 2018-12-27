Предприятие получало газ по льготной цене для нужд населения, а потом продавало его на автозаправках.

У чиновников изъяли крупную сумму денег, золото и оружие

Правоохранители задержали руководителя предприятия, который организовал, преступную схему по которой газ, предназначавшийся для нужд населения, реализовывали через сеть газовых автозаправок. Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции в четверг, 27 декабря.

Так, оперативники Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области установили, что указанный газ должностные лица дочернего предприятия ОАО Ивано-Франковскга» получали по льготным ценам. В дальнейшем данный газ реализовывали по рыночным ценам через сети ГАЗС.

Чтобы получить избыток газа, который можно продавать автопотребителей, должностные лица формировали заявки на якобы завышенные потребности сжиженного газа для населения.

Кроме того, в рамках уголовного производства было установлено и пути легализации незаконно полученных средств. Участники преступной схемы покупали движимое и недвижимое имущество, а именно земельные участки, частные дома, автомобили и тому подобное.

26 декабря силовики провели санкционированные обыски на территории Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областей. Мероприятия проводились по месту расположения предприятия, у фигурантов дела и по месту незаконного хранения и реализации сжиженного газа.

В результате правоохранители изъяли 500 000 долларов, 22 000 евро, 240 000 гривен, золотые слитки на более 8 млн гривен, более 300 метров кубических сжиженного газа. Также изъят пистолет и боеприпасы к нему, "черновые" записи и другую документацию.

В настоящее время правоохранители задержали руководителя предприятия, который организовал преступную схему.

Cмотрите фотогалерею: На Прикарпатье чиновников поймали на схемах с газом

По информацию СМИ , задержан Игорь Сыкала - руководителя дочернего предприятия ОАО Ивано-Франковскгаз - Ивано-Франковск-Пропан.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по фактам легализации (отмывания) участниками преступной схемы доходов, полученных преступным путем и незаконного обращения с огнестрельным оружием.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet