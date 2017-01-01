Днем на Донбассе продолжались обстрелы

Сепаратисты по состоянию на 18:00 четверга три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь у ВСУ не зафиксировано.

Украинские военные днем не пострадали на Донбассе Минобороны Украины

В течение текущих суток, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 четверга три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Пищевик на Мариупольском направлении.

Также в районе поселка Водяное была зафиксирована работа вражеского снайпера.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что военные Операции объединенных сил с 30 апреля взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях.

В свою очередь в самопровозглашенных "ЛДНР" отрицают заявление о занятии "серой зоны" украинскими военными. В частности, в "ЛНР" заявили, что все попытки ВСУ продвинуться вперед "жестко пресекаются".

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