Днем на Донбассе продолжались обстрелы
В течение текущих суток, 27 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты по состоянию на 18:00 четверга три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Указано, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении, а также вблизи поселка Пищевик на Мариупольском направлении.
Также в районе поселка Водяное была зафиксирована работа вражеского снайпера.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет", - доложили в штабе ООС.
Ранее сообщалось, что военные Операции объединенных сил с 30 апреля взяли под контроль четыре населенных пункта в Донецкой и Луганской областях.
В свою очередь в самопровозглашенных "ЛДНР" отрицают заявление о занятии "серой зоны" украинскими военными. В частности, в "ЛНР" заявили, что все попытки ВСУ продвинуться вперед "жестко пресекаются".
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