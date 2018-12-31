СМИ: Израиль закупил украинские радары Кольчуга-М
Израильская компания Airsom Ltd. закупила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, сообщает Defence blog.
Однако, подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к настоящему моменту нет.
С помощью Кольчуга-М военно-воздушные силы Израиля смогут контролировать перемещение иранских баллистических ракет в Сирии и отслеживать перемещения опасных мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 Фаворит, которые представляют наибольшую опасность для израильских ВВС.
Израиль продолжит атаки на иранские объекты в Сирии.
Как сообщалось, в следующем году ВВС Украины получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.
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Расходимся. Как обычно, брехливый вброс каклов