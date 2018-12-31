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СМИ: Израиль закупил украинские радары Кольчуга-М

Комментариев: 15
Украинская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки поступила на вооружение Израиля.
Украина поставила Израилю радары Кольчуга-М
Украина поставила Израилю радары Кольчуга-М
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Израильская компания Airsom Ltd. закупила украинскую автоматизированную станцию пассивной радиотехнической разведки для отслеживания наземных и мобильных целей, сообщает Defence blog.

Однако, подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к настоящему моменту нет.

С помощью Кольчуга-М военно-воздушные силы Израиля смогут контролировать перемещение иранских баллистических ракет в Сирии и отслеживать перемещения опасных мобильных комплексов сирийских ПВО С-300 Фаворит, которые представляют наибольшую опасность для израильских ВВС.

Израиль продолжит атаки на иранские объекты в Сирии.

Как сообщалось, в следующем году ВВС Украины получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов.

 

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Теги: Украина, Израиль, поставка, разведка, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (15)
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farfalle    31.12.2018, 11:47
Оценка:  -1
farfalle
"Однако, подтверждения этой информации официальными лицами Израиля или военными к настоящему моменту нет."
Расходимся. Как обычно, брехливый вброс каклов
bertal    31.12.2018, 11:32
Оценка:  -1
bertal
Смешон , пи дорок в своей агонии, по ходу ты больной на мозги, ум покинул тебя, больше с больным не общаться пожалейте его соседей
Letohradek    31.12.2018, 11:46
Оценка:  -1
Letohradek
У тебя шизофрения!
Простакк    31.12.2018, 11:19
Оценка:  -7
Простакк
Нужно срочно переименовать Кольчугу в Пьянчугу,в честь нашего Верхyйного Говнокомандующего Перда Алекxyeвича Пьяношенко.Только тогда можно начинать мечтать о Пэрэмоге!!!Не раньше!!!
Ruspidor    31.12.2018, 11:10
Оценка:  0
Ruspidor
Отсосали xyй, вaтные yeбища! Теперь вас будут рвать на куски в Сирии. Кольчуга вас везде найдёт, пидapacы!
Простакк    31.12.2018, 11:21
Оценка:  -4
Простакк
Так же найдёт,как и тебя нашла стая русских бродячих кобелей перед тем как отпедрить тебя по-очереди?))))))))))
МаксимУм    31.12.2018, 10:59
Оценка:  -2
МаксимУм
Ну конечно, война у нас закончилась и никто нам не угрожает? Или когда пете будет выгодно он опять будет кричать о том что расейские войска стоят на границе...
Ruspidor    31.12.2018, 11:15
Оценка:  0
Ruspidor
В чем суть выcepa, вaтaн? Мы способны производить эти комплексы по сто в год, всем хватит!
МаксимУм    31.12.2018, 11:19
Оценка:  -2
МаксимУм
Военное положение закончилось 5 дней назад... И пошла распродажа? Сколько у нас на вооружении Кольчуг?
Letohradek    31.12.2018, 11:45
Оценка:  -2
Letohradek
МаксимНеУм, не уподобляйся ватным скотам пишущим здесь из-за паребрика. Или обратись к психотерапевту.
Катилин    31.12.2018, 10:51
Оценка:  -3
Катилин
А как же гепотиза о том, что савецкае аружия гамно?=)
bertal    31.12.2018, 11:04
Оценка:  -5
bertal
это для касрюлеголовых , все советское-дерьмо. Радует что не все чертежи продали, изобретению 40лет, разработано в Курске))
Ruspidor    31.12.2018, 11:12
Оценка:  +1
Ruspidor
Eбись вaнал, вaтник, Кольчуга - это чисто Украинская разработка. Аналогов на рассии нет и не будет, русские - тупые! Ми-ми-ми, теперь вам всем писта, гaндоны!
Ruspidor    31.12.2018, 11:14
Оценка:  -1
Ruspidor
Советское - гaвно, Украинское - сила! Разeбyт теперь ваши жoпы русские по всей Сирии, только куски кровавого мяса поразлетаются!
Простакк    31.12.2018, 11:24
Оценка:  -2
Простакк
Так же поразлетаются как разлетелся на куски твой ректум после того как тебя поимели Шарик,Полкан,Граф и Барбос?))))))))))
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