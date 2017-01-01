На Донбассе за день три обстрела, ранены два бойца

По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты и еще трое ранены.

Подразделения сепаратистов с начала ынешних суток три раза открывали огонь по позициям ВСУ. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Двое украинских военных были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 31 декабря.

Так, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на луганском направлении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты и еще трое ранены.

Напомним, за сутки 30 декабря на Донбассе зафиксировали два обстрела со стороны сепаратистов. Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. У ВСУ не было потерь.

Как известно, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. Но оно многократно нарушалось. Только за первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

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