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На Донбассе за день три обстрела, ранены два бойца

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По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты и еще трое ранены.
ВСУ открывали ответный огонь для подавления провокаций противника
ВСУ открывали ответный огонь для подавления провокаций противника
Пресс-центр штаба АТО / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала ынешних суток три раза открывали огонь по позициям ВСУ. Дважды применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Двое украинских военных были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в понедельник, 31 декабря.

Так, враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм по позициям в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на луганском направлении.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства. По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты и еще трое ранены.

Напомним, за сутки 30 декабря на Донбассе зафиксировали два обстрела со стороны сепаратистов. Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. У ВСУ не было потерь.

Как известно, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие. Но оно многократно нарушалось. Только за первые сутки праздничного перемирия сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, миномет, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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