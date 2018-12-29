Вероятной причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

В одной из комнат спасатели обнаружили тела погибших kharkiv.dsns.gov.ua

В селе Раздольное Харьковской области произошел пожар в одноэтажном жилом доме барачного типа на четыре квартиры, в результате которого погибли муж и жена. Об этом во вторник, 1 января, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, что пожар произошел накануне днем.

"Преодолев расстояние в 37 км, спасатели прибыли на пожар. На тот момент горела уже половина дома, включая его крышу. Часть крыши и перекрытия уже была разрушена", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, площадь пожара составила 70 кв.м. При обследовании внутренних помещений были обнаружены тела двух погибших, которые были супругами: мужчины 1972 и женщину 1973 рождения.

По предварительной информации причиной возгорания могло стать нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи на твердом топливе. Окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области в пожаре погибли супруги

Ранее сообщалось, что в Днепре произошел пожар в жилом доме. Спасатели спасли двух человек.

А в Подольске Одесской области сгорел частный дом. Пожарные обнаружили внутри тело погибшего хозяина.

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