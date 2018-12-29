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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

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Украинские ВМС задержали судно под флагом Танзании, которое подозревается в провозе незаконных грузов.
Украина задержала судно под флагом Танзании
Украина задержала судно под флагом Танзании
facebook.com/navy.mil.gov.ua/

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов. Об этом говорится в сообщении ВМС Украины на странице в Facebook во вторник, 1 января.
 
Судно было обнаружено на траверзе населенного пункта Курортное под Одессой в пределах территориальных вод Украины. В его задержании участвовали два военных катера, один из которых открыл по курсу судна предупредительный огонь из артиллерийской установки. Сейчас судно находится в порту Одессы. 
 
Напомним, ранее в Черном море грузовое судно село на мель из-за шторма. Кроме того, российское судно село на мель у британского побережья.

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Теги: контрабанда, судно, ВМС Украины, задержание
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Источник: korrespondent.net

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