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В ВСУ заявили о пропаже военного на Донбассе

Комментариев: 1
В Отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде подтвердили пропажу одного из своих военнослужащих на Донбассе.
В ВСУ подтвердили исчезновение военного на Донбассе
В ВСУ подтвердили исчезновение военного на Донбассе

В Вооруженных силах Украины заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски пока не принесли результата, сообщает в среду, 2 января, пресс-служба бригады Закарпатский легион в Facebook.

При этом, по данным военных, продемонстрированный сепаратистами автомат АКС-74У действительно закреплен за пропавшим солдатом.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады. С момента исчезновения были организованы поисковые мероприятия, которые по состоянию на 2.01.19 года не дали результата", - говорится в сообщении.

Указано, что по данному факту 29 декабря 2018 года военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Также подтверждаем, что номер автомата АКС-74У показанного в сети - действительно закреплен за указанным военнослужащим", - добавили в бригаде.

На данный момент работы по поиску военнослужащего продолжаются.

Ранее сепаратисты "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Также в "ДНР" заявляли о подрыве железнодорожного моста на Донбассе.

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Теги: донбасс, военные, ВСУ, ситуация на востоке Украины, пропал без вести, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
bertal    02.01.2019, 20:15
Оценка:  +1
bertal
Через 5 часов после объявления ДНРовцев , а так бы написали -пропал без вести
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