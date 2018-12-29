В ВСУ заявили о пропаже военного на Донбассе

В Отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде подтвердили пропажу одного из своих военнослужащих на Донбассе.

В ВСУ подтвердили исчезновение военного на Донбассе

В Вооруженных силах Украины заявили об исчезновении военнослужащего 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады (128 ОГШБр) в ночь на 29 декабря 2018 года на Донбассе. Его поиски пока не принесли результата, сообщает в среду, 2 января, пресс-служба бригады Закарпатский легион в Facebook.

При этом, по данным военных, продемонстрированный сепаратистами автомат АКС-74У действительно закреплен за пропавшим солдатом.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2018 года было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих нашей бригады. С момента исчезновения были организованы поисковые мероприятия, которые по состоянию на 2.01.19 года не дали результата", - говорится в сообщении.

Указано, что по данному факту 29 декабря 2018 года военная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"Также подтверждаем, что номер автомата АКС-74У показанного в сети - действительно закреплен за указанным военнослужащим", - добавили в бригаде.

На данный момент работы по поиску военнослужащего продолжаются.

Ранее сепаратисты "ДНР" заявили о захвате в плен украинского военного, продемонстрировав в видеозаявлении его автомат.

Также в "ДНР" заявляли о подрыве железнодорожного моста на Донбассе.

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