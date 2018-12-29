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Украина принудительно вернула в Беларусь "пропагандиста"

Комментариев: 1
Спецслужбы Украины принудительно вернули в Беларусь пророссийского пропагандиста, работавшего в интересах другого государства.
СБУ принудительно возвратила на родину белоруса
СБУ принудительно возвратила на родину белоруса
ТАСС

Служба безопасности Украины блокировала деструктивную деятельность гражданина Беларуси П. Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины. Указанного белоруса принудительно возвратили на родину, сообщает в среду, 2 января, пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию.

"В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на (неподконтрольных) территориях нашего государства. Также П. Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2 января иностранец принудительно возвращен в Беларусь с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Ранее в СБУ заявили, что в 2018 году в ходе контрразведывательной деятельности на территории страны были предотвращены восемь террористических актов.

Также в СБУ сообщали о разоблачении в Одесской области агентурной боевой группы, которая, по данным ведомства, была сформирована российской военной разведкой для выполнения диверсионных и террористических задач в южном регионе.

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Теги: Беларусь, СБУ, граница, спецслужбы, пропаганда, фейк, информационная война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TarasChuprynka    02.01.2019, 21:39
Оценка:  0
TarasChuprynka
Принудительно - значит поставили на границе раком и пинком под зад направили аж до Минска.
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