Украина принудительно вернула в Беларусь "пропагандиста"

Спецслужбы Украины принудительно вернули в Беларусь пророссийского пропагандиста, работавшего в интересах другого государства.

Служба безопасности Украины блокировала деструктивную деятельность гражданина Беларуси П. Карназицкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины. Указанного белоруса принудительно возвратили на родину, сообщает в среду, 2 января, пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что иностранец, который проживал в Украине нелегально, публично распространял фейковую информацию.

"В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на (неподконтрольных) территориях нашего государства. Также П. Карназицкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 2 января иностранец принудительно возвращен в Беларусь с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Ранее в СБУ заявили, что в 2018 году в ходе контрразведывательной деятельности на территории страны были предотвращены восемь террористических актов.

Также в СБУ сообщали о разоблачении в Одесской области агентурной боевой группы, которая, по данным ведомства, была сформирована российской военной разведкой для выполнения диверсионных и террористических задач в южном регионе.

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