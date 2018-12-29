Депутат заплатит 51 гривню за сожжение "Вурдалака Тараса Шевченко"

Публичное уничтожение книг покойного Олеся Бузины посчитали мелким хулиганством.

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Депутата Хмельницкого облсовета от “Свободы“ оштрафовали на 51 грн за публичное сожжение книги убитого в Киеве писателя Олеся Бузины. Об этом сообщает издание НГП.

Так, Хмельницкий городской райсуд признал Бурлика виновным в совершении мелкого хулиганства (статья 173 Кодекса об административном правонарушении).

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“Свободовцу“ инкриминировали то, что 21 августа 2018 на улице Подольской, 21 возле книжного магазина “Книжная полка“ в центре Хмельницкого он жег костер, чем нарушил общественный порядок.

Видео на странице Виктора Бурлика в Facebook показывает, что он вместе с представителями общественной организации “Феникс“ вынес из книжного магазина экземпляры книги Бузины “Вурдалак Тарас Шевченко“ и сжег ее на улице.

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“Меня, как и моего адвоката, на суде не было. Считаю, что это не были хулиганские действия, а была политическая акция с четкой целью и аргументацией. Никаких претензий от владельцев магазина к нам не было“, - рассказал Бурлик.

“Полиция же составила протокол по факту разжигания костра в общественном месте“, - протестует депутат.

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Надо отметить, что “Вурдалак Тарас Шевченко“ не является запрещенной книгой, в отличие от книги “Олесь Бузина. Пророк и мученик “ авторства Александра Чаленко, Захара Прилепина и Анатолия Шария, которую Госкомтелерадио запретило ввозить в страну. Бузина был убит 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в ​​Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что дело об убийстве Олеся Бузины рассмотрит суд присяжных.