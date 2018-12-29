Зеленский на старте своей президентской кампании прибег ко лжи, – блогер

Комик Владимир Зеленский начал свою президентскую избирательную кампанию с обмана украинцев, запустив на своем сайте фейковый счетчик якобы сторонников. Об этом на своей странице в LiveJournal написал известный украинский блогер Игорь Бигдан.

“Зеленский запустил сайт, где пригласил всех вступать в свою команду – неважно, что это означает. Для вступления нужно заполнить небольшую анкету. Но интересна не сама анкета, а счетчик людей, ее заполнивших – он висит там же, на сайте. Большой, привлекающий внимание, раз в минуту обновляющийся счётчик. За два дня – 200 тысяч человек, это огромное число, такими цифрами поддержки не может похвастаться ни один украинский политик. Речь ведь не о лайках, а о регистрации – желающий вступить должен дать свои контактные данные, а на это согласен не каждый. Правда, список проголосовавших нигде не публикуется, но не может же “Слуга народа“ врать своему народу?“ – саркастически отметил Бигдан.

По его словам, пользователи заметили, что счетчик ведет себя странно – растет на 130-150 пунктов в минуту независимо от времени суток.

“В три часа ночи прирост такой же, как и в три часа дня – любой вебмастер скажет вам, что так не бывает. На сервере за него отвечает скрипт, который увеличивает число, никак не связанное с заполнением анкет“, – пояснил блогер.

Он уточнил, что накрутка счетчика сторонников стала для Зеленского вторым подряд обманом украинцев на старте избирательной кампании.

“Зеленский начал свою избирательную кампанию с обмана. Сначала они с Беней обманули телезрителей, пообещав им новогоднее обращение президента, и вместо этого воткнув речь Зеленского. Затем они запустили жульничество с подсчетом анкет – и все это за два дня. А что дальше будет?.. Получается, что ложь – это основной политический инструмент Вовочки. Что для них цель оправдывает средства. Представьте, что они будут делать, дорвавшись до власти“, – заявил Игорь Бигдан.

По его словам, ситуация также четко показывает, что реальная поддержка Владимира Зеленского гораздо ниже, чем показывают рейтинги.

“Получается, что Коломойский сам не верит во всенародную поддержку Зеленского – иначе зачем было прибегать к обману?.. Они не могли опубликовать честные цифры, потому что знают, что рейтинги клоуна – дутые. Рейтинги – это еще один обман, который они раздували задолго до 1 января, а теперь вынуждены продолжать врать, чтобы покрывать новым обманом предыдущий“, – подчеркнул блогер.

Он также обратил внимание на то, что подобной ложью Владимир Зеленский выказывает неуважение прежде всего своим сторонникам.

“Зеленский ведь пытается обмануть не “злобных порохоботов“, которые ему все равно не поверят, а своих потенциальных сторонников. Они благодаря обману поверят во всенародную поддержку и вольются в ряды. Короче говоря, он держит своих сторонников за лохов. Красота. Давно не видел такого мощного старта“, – резюмировал Игорь Бигдан.