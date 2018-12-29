В Борисполе девушку заставили назвать PIN-коды, угрожая шприцем

Злоумышленник в медицинской маске напал на девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты.

Инцидент произошел вечером на одной из улиц города Нацполиция

В Борисполе Киевской области злоумышленник ограбил 18-летнюю девушку и заставил ее назвать PIN-коды от банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией. Как сообщила пресс-служба областной полиции в пятницу, 4 января, инцидент произошел накануне вечером на одной из улиц города.

Злоумышленник в медицинской маске напал на девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты. Она обратилась в полицию.

"Заявительница описала нападавшего и указала направление, куда он скрылся. Правоохранители разыскивали крепкого мужчину в темном верхней одежде и с капюшоном на голове", – рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали - им оказался 32-летний уроженец Полтавской области, временно проживающий в Киеве. У него "уже были проблемы с законом", говорится в сообщении. У задержанного изъяли шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки.

Ранее полиция задержала иностранцев, обворовывавших авто киевлян. У задержанных изъяли деньги и оружие.

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