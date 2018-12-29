Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Борисполе девушку заставили назвать PIN-коды, угрожая шприцем

Комментариев: 2
Злоумышленник в медицинской маске напал на девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты.
Инцидент произошел вечером на одной из улиц города
Инцидент произошел вечером на одной из улиц города
Нацполиция

В Борисполе Киевской области злоумышленник ограбил 18-летнюю девушку и заставил ее назвать PIN-коды от банковских карт, угрожая шприцем со смертельной инъекцией. Как сообщила пресс-служба областной полиции в пятницу, 4 января, инцидент произошел накануне вечером на одной из улиц города.

Злоумышленник в медицинской маске напал на девушку, отобрал у нее мобильный телефон, деньги и банковские карты. Она обратилась в полицию.

"Заявительница описала нападавшего и указала направление, куда он скрылся. Правоохранители разыскивали крепкого мужчину в темном верхней одежде и с капюшоном на голове", – рассказали в полиции.

Злоумышленника задержали - им оказался 32-летний уроженец Полтавской области, временно проживающий в Киеве. У него "уже были проблемы с законом", говорится в сообщении. У задержанного изъяли шприц, ампулы, медицинскую маску, деньги и другое имущество, похищенное у девушки.

 
 

Ранее полиция задержала иностранцев, обворовывавших авто киевлян.  У задержанных изъяли деньги и оружие.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ограбление, полиция, Борисполь, инъекции, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
SS-TOTENKOPF    04.01.2019, 19:51
Оценка:  +3
SS-TOTENKOPF
ебальник в студию страна должна знать своих героев
shurag    04.01.2019, 19:16
Оценка:  +3
shurag
там с ним мило и радушно побеседуют
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь