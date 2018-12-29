Епифаний рассказал, когда и где покажет Томос

Вход в трапезный храм Софии Киевской, где произошло объединение украинских церквей и куда перенесут грамоту, будет свободным.

Томос будет в Софии Киевской, где произошло объединение украинских церквей facebook.com/epifaniy/

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний 7 января совершит Божественную литургию в соборе Святой Софии, она начнется в 10 утра, сообщается на его странице в Facebook 4 января.

Во время богослужения в соборе Святой Софии будет находиться Томос. Однако 7 января вход в собор и на его территорию будет ограничен из соображений безопасности. Желающие смогут посмотреть богослужение по установленному на Софийской площади большому экрану.

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"После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00", - говоорится в сообщении.

Вход в трапезный храм Софии Киевской, где будет находиться Томос, - свободный.

Ранее Епифаний сообщил, что официальное подписание томоса Вселенским патриархом Варфоломеем состоится 5 января 2019 года.

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