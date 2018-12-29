В Украине упростили процедуру продажи растаможенных евроблях

Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто.

Не нужно дополнительно проводить перерегистрацию авто depositphotos.com

Читай также: ТОП-8 самых важных ответов о растаможке “евроблях“

В Украине упростили процедуру продажи транспортных средств, растаможенных по сниженной ставке акцизного налога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

“Получили официальное разъяснение от Государственной фискальной службы. Теперь не нужно ждать 365 дней, чтобы продать авто, которое вы растаможили по сниженным ставкам акцизного налога“, - написал он.

Читай также: Сколько “евробляхеров“ планируют растаможить свои авто - результаты опроса

“С сегодняшнего дня отметка о запрете отчуждения в свидетельстве о регистрации транспортного средства не помешает вам продать/перерегистрировать авто. Без всяких доплат акцизного налога“, - заявил Криклий.

“Вам не нужно дополнительно проводить перерегистрацию авто, чтобы избавиться от соответствующей отметки“, - подытожил он.

Напомним, по принятым недавно правилам, “евробляхи“ необходимо растаможить до 24 мая 2019 года.