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В Мариуполе от взрыва погиб сотрудник СБУ - СМИ

Комментариев: 2
Один из двух мужчин, погибших от взрыва гранаты в Мариуполе, якобы являлся сотрудником Службы безопасности Украины.
В жилом доме произошел взрыв
В жилом доме произошел взрыв

В Мариуполе в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, 5 января в квартире праздновали и распивали алкоголь трое мужчин и трое женщин. Сотрудник СБУ со своим товарищем на кухне якобы попытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал.

Мужчины скончались от полученных ранений.

Остальные люди находились в других комнатах. Они не пострадали. 

 

 

Напомним, вечером 5 января в жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, погибли два человека.

Также сообщалось, что в одном из домов в Тернопольской области взорвалась граната, ранения получили пять молодых людей.

 

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Теги: СБУ, фото, взрыв, Мариуполь, граната, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Dmitriy7    06.01.2019, 19:56
Оценка:  0
Dmitriy7
это как это)чё за томас?
sharry-sharry    06.01.2019, 20:01
Оценка:  -1
sharry-sharry
Иди лечись!Вспомни взрыв дома в Магнитогорске,а потом ерничай....
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