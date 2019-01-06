В Мариуполе от взрыва погиб сотрудник СБУ - СМИ

Один из двух мужчин, погибших от взрыва гранаты в Мариуполе, якобы являлся сотрудником Службы безопасности Украины.

В Мариуполе в результате взрыва гранаты в жилом доме погиб 31-летний сотрудник СБУ и его товарищ. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает ТСН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, 5 января в квартире праздновали и распивали алкоголь трое мужчин и трое женщин. Сотрудник СБУ со своим товарищем на кухне якобы попытались разобрать гранату, марка которой устанавливается. В этот момент боеприпас сдетонировал.

Мужчины скончались от полученных ранений.

Остальные люди находились в других комнатах. Они не пострадали.

Напомним, вечером 5 января в жилом доме в Мариуполе произошел взрыв, погибли два человека.

Также сообщалось, что в одном из домов в Тернопольской области взорвалась граната, ранения получили пять молодых людей.

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