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ПЦУ сообщила об открытии временного сайта

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Через несколько месяцев должна появиться полноценная версия интернет-ресурса новой церкви.
У ПЦУ появился временный сайт
У ПЦУ появился временный сайт
pomisna.info

Православная Церковь Украины открыла собственный временный сайт. Об этом сообщила пресс-служба церкви в Facebook.

"Сообщаем об открытии веб-страницы Православной Церкви Украины по адресу http://pomisna.info. Просьба учитывать, что это временная версия. Через несколько месяцев будет полноценная. Материалы будут добавляться постепенно", - информировали в ПЦУ.

Как сообщал Корреспондент.net, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей официально вручил подписанный Томос об автокефалии предстоятелю ПЦУ Епифанию. В этот же день стало известно, что документ прибыл в Украину.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная Православная церковь Украины. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). 

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Теги: церковь, сайт, православная церковь, ПЦУ, Православная церковь Украины
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Источник: korrespondent.net

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