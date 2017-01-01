В Балтийском море возобновили поиски пропавшего украинского моряка

Температура воды в Балтийском море составляет около четырех градусов. Человек может выжить в ней всего несколько часов.

В Балтийском море в пятницу 11 января, возобновили поиски пропавшего без вести 29-летнего украинского моряка, который ночью, вероятно, выпал за борт торгового судна Situla возле польского Владиславово, сообщает Польское радио.

То, что один из членов экипажа пропал без вести, команда заметила только во время швартовки в порту в четверг вечером. Тогда же было сообщено в спасательную службу.

"Известно, что 29-летний мужчина был одет в спасательный жилет и рабочую одежду. Поиски, которые продолжались всю ночь, не дали никакого результата.

Утром в пятницу спасательную операцию прекратили, но недавно было принято решение ее восстановить.

Как сказал представитель Морской службы поиска и спасения Рафал Ґек, со стороны моря соответствующие районы прочесывает вертолет Военного флота, а залив - спасательный корабль Kapitan Poinc.

Поиски должны продолжаться до вечера, когда будут приняты очередные решения.

"Условия на Балтике хорошие, но температура воды составляет примерно четыре градуса. Человек способен выжить в ней несколько часов", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что поисково-спасательная операция длилась около пяти часов и прекратилась когда уже не было шансов найти моряка живым.

Также сегодня сообщалось, что в ДТП в Польше погиб украинский журналист.

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