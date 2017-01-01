В Сумской области налоговик попался на взятке в 90 тысяч
В Сумской области в пятницу, 11 января, на взятке в 90 тысяч задержали чиновника областного управления Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Отмечается, что чиновник после проведения проверки на предприятии требовал у руководства взятку за уменьшение суммы доначислений налогов.
"11 января 2019 года во время получения 90 тысяч гривен указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться в Изоляторе временного содержания", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Злоумышленнику грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Cмотрите фотогалерею: В Сумской области налоговик попался на взятке в 90 тысяч
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