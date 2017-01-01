На Донбассе за день пять обстрелов, есть раненый

Противник обстреливал позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов по двум направлениям.

В пятницу, 11 января, сепаратисты пять раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военный получил ранение. Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка на Донецком направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Водяное, Лебединское, дважды Гнутово на Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

Напомним, за предыдущие сутки в зоне проведения ООС зафиксировали три обстрела, пострадавших не было.

Также ранее стало известно, что на Донбассе погиб военнослужащий.

Как сообщалось, в ночь на 29 декабря на Донбассе вступило в силу "новогоднее" перемирие.

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