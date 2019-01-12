День на Донбассе: два обстрела, потерь нет

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Никто из украинских военных не пострадал Минобороны Украины

На Донбассе в течение текущих суток, с 00:00 до 18:00 субботы, 12 января, зафиксировано два случая нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Никто из украинских военных не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты открывали огонь из БМП-1 по позициям Объединенных сил в районе поселка Новотошковское на луганском направлении и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов в районе хутора Вильный на попаснянском направлении.

Несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре, ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, за сутки 11 января сепаратисты семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, двое военнослужащих получили ранения.

Накануне сообщалось, что на Донбассе погиб боец 72-й отдельной механизированной бригады Владимир Крупский (позывной Заяр). Мужчина был родом из города Гадяч Полтавской области.

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